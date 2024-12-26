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Общество

В Заре сдали последний дом для переселенцев

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В Заре достроен 8-й дом для переселенцев на 103 квартиры. Зданию присвоен адрес: улица Героя России Сергеева, 10.

Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Пензы. Всего за 2 года в Заре ввели в эксплуатацию 8 домов для пензенцев, переселяющихся из аварийного жилья. К каждому провели необходимые коммуникации, смонтировали сети водо- и газоснабжения, вентиляции и электроснабжения.

В Заре сдали последний дом для переселенцев

Также специалисты благоустроили территорию.

В Заре сдали последний дом для переселенцев

«Преимуществом всех 8 возведенных домов является наличие 4 котельных для теплоснабжения - по одной на каждую пару домов. Это позволяет управляющей компании самостоятельно принимать решение о начале и завершении отопительного сезона», - рассказали в управлении.

В Заре сдали последний дом для переселенцев

Сейчас все дома поставлены на кадастровый учет, квартиры оформлены в муниципальную собственность.

В Заре сдали последний дом для переселенцев

7-й дом для переселенцев на Ревунова, 6, на 72 квартиры достроили в начале декабря. 6-й сдали в конце августа - на Ревунова, 4.

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Источник — фото управления капитального строительства Пензы
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