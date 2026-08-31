1 сентября пензенцы смогут пройти обследование в Детском парке

Во вторник, 1 сентября, в Детском парке и Парке времен в Пензе (Кронштадтская, 1а), состоится просветительская акция «Парковая зона – территория здоровья!».

Всех желающих приглашают посетить с 11:00 до 14:00 тематические площадки:

- «Здоровье для взрослых» - специалисты центра общественного здоровья и медпрофилактики измерят уровень глюкозы в крови, артериальное давление и индекс массы тела, силу мышц (динамометрия) и дадут необходимые консультации;

- площадка по нейрогимнастике - дети и взрослые смогут освоить способ развития внимания, памяти, координации и эмоциональной устойчивости;

- «Движение - естественное лекарственное средство» - специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера научат желающих правильной технике скандинавской ходьбы;

- «Первая помощь - спасенная жизнь!» - волонтеры-медики покажут на манекене-тренажере навыки сердечно-легочной реанимации.

Просветительская акция - возможность не только пройти экспресс-обследование, но и задуматься о проведении своевременной профилактики заболеваний, отметили в областном минздраве.