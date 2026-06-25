В больнице № 6 отремонтировали помещения пищеблока

Общество

В больнице № 6 отремонтировали помещения пищеблока
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В клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина капитально отремонтировали производственные помещения пищеблока на первом этаже.

Работы шли в течение полугода. Их вели во всех ключевых цехах: варочном, мучном, овощном, рыбном, мясном, обработки яиц - и на складах.

В больнице № 6 отремонтировали помещения пищеблока

«Обновлена инженерная инфраструктура - системы вентиляции и электропроводки, установлено современное оборудование - от производственных столов и моек до холодильников. Смонтированы новые раковины с измельчителями отходов», - сообщили в больнице.

По словам главврача Дмитрия Максимова, спонсорская поддержка позволила привести пищеблок в соответствие с актуальными санитарными нормами.

Ранее был отремонтирован дебаркадер на базе больницы № 6. Он нужен для организации отдельного въезда санитарного транспорта, который доставляет экстренных пациентов в региональный сосудистый центр № 2.

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