В госпиталь для ветеранов войн купили аппарат для выявления остеопороза

В Пензенском областном госпитале для ветеранов войн появилось новое диагностическое оборудование. Речь идет о денситометре - аппарате, который с высокой точностью определит плотность костной ткани.

Современное оборудование поможет диагностировать у пожилых пациентов госпиталя остеопороз на ранней стадии, сообщили в региональном минздраве.

Обследование безболезненно, проводится неинвазивным методом и позволит не только поставить верный диагноз, но и оценить эффективность полученного лечения.

Аппарат особенно необходим пациентам с сахарным диабетом, у которых наблюдается ослабление костной ткани, с остеопорозом, для пожилых людей вообще - в части профилактики переломов шейки бедра и позвоночника.

Процедура не требует особой подготовки. За день до обследования пациентам рекомендуют воздержаться от приема препаратов, содержащих кальций и любые контрастные вещества, чтобы не искажались результаты.