Клиент бара с дурной славой обругал медиков, пытавшихся ему помочь

21.02.2025 | 08:49

В баре с нехорошей репутацией, расположенном на улице Московской в Пензе, вновь задержали нетрезвого хулигана.

Инцидент случился 19 февраля. В 2:00 в заведении сработала тревожная кнопка. По адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Официанты рассказали, что крайне пьяный молодой человек стал бросаться на посетителей, пытался устроить драку и громко сквернословил.

«В какой-то момент он потерял равновесие и упал. Управляющий вызвал скорую помощь, однако неадекватный хулиган пришел в себя и начал выражаться нецензурной бранью в адрес прибывших медиков», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Бойцы задержали 25-летнего мужчину и передали его прибывшим к бару сотрудникам ППС.

Инциденты в увеселительном заведении на Московской случаются постоянно на протяжении многих лет. Судьба ночного клуба даже обсуждалась в Пензенской городской думе. Как сообщил депутатам заместитель начальника полиции городского управления МВД Николай Мухаев, воздействовать в таких случаях можно только комплексно.

«Мы запланировали мероприятия с привлечением прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и других органов. Есть определенный перечень заведений, которые были закрыты после такой отработки», - доложил он.