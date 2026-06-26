Мошенники придумали схему с выдачей бензина без очереди

Общество

Мошенники придумали схему с выдачей бензина без очереди
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Мошенники стали предлагать россиянам бензин без очереди на заправках и по специальным талонам. Они звонят жертвам от имени регионального министерства транспорта или правительства.

«Обман построен на психологическом давлении: человеку говорят о выгоде, решение нужно принять срочно. Мошенник предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд и будет передан социальным службам», - предупреждают эксперты на портале «Объясняем.рф».

Также в стране распространяется схема якобы распределения талонов на горючее через специальную госпрограмму.

Злоумышленники предлагают жертвам перейти на сайт, указать номер телефона, привязанный к аккаунту в Telegram, и ввести полученный код. Далее мошенники похищают учетную запись. Также аферисты собирают личные данные (марку и госномер автомобиля), подводят жертву к установке опасного приложения на телефон.

«На каждое возражение у мошенника готов ответ: например, он утверждает, что не просит денег и пароли. Для самых недоверчивых предусмотрен ложный выбор: получить код на телефон за десять секунд или лично приехать в минтранс за бумажным ордером, потратив полдня. В большинстве случаев человек выбирает первый вариант, думая, что экономит время. На деле он попадает в ловушку», - пояснили эксперты.

Они напомнили россиянам: госорганы не звонят с предложениями о выдаче топлива, не присылают ссылки или коды через СМС.

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