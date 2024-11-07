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Происшествия

В баре на улице Московской задержали провокатора

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Поздним вечером в среду, 6 ноября, в пензенском баре на улице Московской нетрезвый мужчина стал приставать к посетителям и провоцировать их на драку.

Сотрудник заведения нажал тревожную кнопку, и по вызову прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Те сразу узнали дебошира: при виде росгвардейцев он стал громко материться и попытался устроить дебош.

«Бойцы не допустили противоправных действий и задержали гражданина, доставив его в отдел полиции», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

В Пензе посетители увеселительных заведений нередко попадают из-за столика со спиртным прямо в полицию.

Так, 17 октября в баре на улице Кирова двое мужчин 32 и 40 лет приставали к другим гостям и громко выражались нецензурными словами. Их также задержали росгвардейцы.

А в питейном заведении Mel на улице Ленина конфликты происходят регулярно. Последний раз правоохранители предотвратили массовую драку 2 ноября.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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