В Пензенской области 185 человек пострадали от укусов клещей

В Пензенской области за неделю с 18 по 24 июня к медикам с укусами клещей обратились 185 человек, 53 из них - дети до 14 лет. Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 25 июня.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) к врачам обратились 1 518 человек, к которым присосались опасные членистоногие, в том числе 488 детей.

К 24 июня на зараженность возбудителями ИКБ в лаборатории исследовали 907 клещей, снятых с людей. Результаты 233 проб (25,7%) оказались положительными.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

С января по май диагностировано 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: в Пензе и Пензенском районе - по 3, Бессоновском - 2, в Городищенском и Шемышейском - по 1.