На 5 улицах в центре Пензы снова отключили воду

Утром в пятницу, 26 июня, Горводоканал снова сообщил об отключении холодного водоснабжения в районе пересечений улиц Свердлова и Чкалова с улицами Гоголя и Калинина.

Продолжаются ремонтные работы на участке водовода на улице Свердлова, 2и.

Без ресурса остались те же адреса, что и 25 июня:

- улица Свердлова, 9, 9а, 11, 19, 41а;

- улица Калинина, 4, 46, 74, 76;

- улица Гоголя, 3, 31, 41, 43, 54;

- улица Чкалова, 13, 15, 19/22, 26;

- улица Набережная реки Мойки, 43а, 51.

Срок окончания работ не указывается.