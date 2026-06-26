В Пензе 27 июня запретят продавать алкоголь

Общество

В Пензе 27 июня запретят продавать алкоголь
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В Пензе в день выпускных балов у 11-х классов, намеченных на субботу, 27 июня, запретят продажу алкоголя.

Ограничение вводит постановление городской администрации.

Спиртное нельзя будет купить с 10:00 до 22:00.

Районные администрации проведут разъяснительную работу с руководителями торговых точек и предпринимателями. Полиция усилит контроль за соблюдением запрета.

По данным главы Пензы Олега Денисова, в этом году в областном центре насчитывается 2 563 выпускника 11-х классов.

Ранее в городе не продавали алкоголь 26 мая, в день праздника «Последний звонок». Во всех районах Пензы проводились рейды. Проверяющие зафиксировали несколько нарушений запрета.

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