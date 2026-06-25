В Пензенской области установят еще 10 электрозарядных станций

В Пензенской области расширяется сеть электрозарядных станций. С момента запуска новшества в 2024 году в регионе появились 23 точки.

Мощности каждой из них - 149 кВт и выше - достаточно, чтобы подпитать электромобиль за 20-40 минут.

Станции работают в Пензе, в Кузнецком, Мокшанском, Каменском, Сердобском, Нижнеломовском, Белинском, Городищенском районах. В 2025 году открыли еще 5 площадок, в плане на 2026-й - 10 новых объектов.

К январю 2026 года в регионе насчитывалось 1 484 электромобиля. За 3 года их количество увеличилось почти в 6 раз: в 2024-м было 632, в 2023-м - 269.

Владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога, а несколько станций включены в белый список, благодаря чему авто можно зарядить при ограничениях интернета, подчеркнули в региональном правительстве.