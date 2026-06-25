26 июня погода в Пензенской области не изменится

В пятницу, 26 июня, в Пензенской области, как и все последние дни, будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу в прогнозе +8...+13 градусов, непродолжительный дождь и в отдельных районах гроза.

Днем уличные термометры покажут +18...+23. В ночь на субботу похолодает до +7...+12 градусов, по-прежнему местами будет идти кратковременный дождь. Сохранится вероятность грозы.

В народном календаре 26 июня - Акулина Гречишница. На Руси в это время обращали внимание на мошкару: если она летала кругами, ждали хорошей погоды.