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Общество

«Территория жизни» создает в Пензе новый формат городской среды

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Северо-Восточный планировочный район Пензы - эта городская локация скоро изменится. Все благодаря современному проекту комплексного развития от застройщика № 1 в Пензенской области - группы компаний «Территория жизни» *.

В разработке концепции приняли участие специалисты ведущего консалтингового агентства России. Его директор Сергей Разуваев, эксперт с более чем 20-летним стажем работы в сфере недвижимости, подчеркнул, что одна из современных проблем городов - редевелопмент промышленных территорий. Он подразумевает обновление и реконструкцию устаревших, заброшенных или неэффективно используемых пространств и создание новых объектов, в том числе ЖК.

«Территория жизни» создает в Пензе новый формат городской среды

«Примером правильного подхода является проект редевелопмента на улице Чаадаева в Пензе, который мы реализовали совместно с компанией «Территория жизни». Жилой комплекс будет отвечать всем требованиям современного урбанизма и качественно обновит не только жилой фонд, но и среду.

Что особенно ценно, эта локация долгое время испытывала дефицит современного жилья. Проект не просто восполнил этот пробел, но и предложил принципиально новый формат городской среды, учитывающий современные сценарии жизни, - микс жилой функции и рабочих пространств.

Теперь жители комплекса смогут работать рядом с домом, создавая уникальную атмосферу и развивая малый бизнес. Тем более что такой подход идеально соответствует концепции «города 15 минут», где все необходимое находится в шаговой доступности. Это смелое решение, не имеющее, насколько мне известно, аналогов в Пензе.

Мы надеемся, что проект станет примером для других городов, стремящихся создать более комфортную, экологичную и устойчивую среду, отвечающую новым сценариям жизни и потребностям современного общества», - подчеркнул Сергей Разуваев.

Застройщик руководствуется передовыми стандартами озеленения, проектирования, благоустройства, благодаря чему жилые комплексы выбрали более 14 000 пензенцев.

Реализация нового масштабного проекта от «Территории жизни» начнется уже скоро. За новостями и обновлениями можно следить на сайте территорияжизни.рф, в группе «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

* Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ РФ), по объемам введенного в эксплуатацию жилья в 2024 году. Актуальные данные указаны на портале https://erzrf.ru/.

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