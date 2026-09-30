Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на октябрь.

Ожидается, что на подведомственной территории, куда входит и Пензенская область, средняя месячная температура воздуха составит +6,2...+7,8 градуса.

Это на 0,5-0,7 градуса выше средних многолетних значений, уточнили специалисты.

«Месячное количество осадков предполагается около нормы», - добавили в Приволжском УГМС.

В старину подмечали: теплый октябрь - к морозной зиме; с какого числа в октябре ударят морозы, с такого в апреле следующего года начнется теплая погода.