На инициативы жителей Пензенской области выделили 45 млн рублей

Общество

На инициативы жителей Пензенской области выделили 45 млн рублей
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Жители Пензенской области активно вовлечены в инициативное бюджетирование, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Люди напрямую участвуют в распределении средств для решения вопросов местного значения.

В 2025 году из регионального бюджета выделяли на реализацию проектов благоустройства, предложенных жителями, 50 млн рублей.

В результате в 13 муниципалитетах привели в порядок 11 дворовых территорий, обустроили 5 общественных пространств и установили 5 памятников, рассказал губернатор в соцсетях.

На инициативы жителей Пензенской области выделили 45 млн рублей

В 2026-м на инициативы жителей Пензенской области выделили 45 млн рублей.

Деньги направлены на благоустройство в 11 муниципалитетах 19 дворовых и междворовых территорий, 3 общественных пространств и установку мемориала в рабочем поселке Колышлей.

«Жители Пензенской области хранят память о земляках - защитниках Родины», - подчеркнул Олег Мельниченко.

На инициативы жителей Пензенской области выделили 45 млн рублей

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