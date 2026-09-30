С 1 октября в Пензе заработают 3 новых светофора

С четверга, 1 октября, в Пензе 3 новых светофора на пешеходных переходах переведут в режим полноценной трехцветной сигнализации, сообщили в городском управлении ЖКХ.
Речь идет об устройствах, установленных на следующих участках:
- ул. Кижеватова, в районе дома № 18;
- ул. Терновского, в районе дома № 115;
- ул. Луначарского, в районе примыкания ул. Пионерской.
До 1 октября они функционируют в режиме «желтый мигающий».
Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными и учитывать изменившуюся схему движения.