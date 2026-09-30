Президент провел рабочую встречу с избранными главами регионов

Общество

Президент провел рабочую встречу с избранными главами регионов
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Max

Губернатор Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в рабочей встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов.

Президент провел рабочую встречу с избранными главами регионов

«Президент назвал уровень поддержки граждан на выборах оценкой результатов нашей работы», - написал он в своем канале в MAX в среду, 30 сентября.

Глава государства подчеркнул: очень важно оправдать доверие людей, трудиться в их интересах, слышать их надежды и чаяния, постоянно получать обратную связь. Главной задачей президент обозначил дальнейшее укрепление промышленного, научного и технологического суверенитета страны.

Президент провел рабочую встречу с избранными главами регионов

В работе, нацеленной на повышение качества жизни в российских регионах, должны быть объединены усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества.

Президент провел рабочую встречу с избранными главами регионов

Особого внимания требуют ветераны специальной военной операции. Очень важно, чтобы они нашли свое место в мирной жизни. Стойкость и мужество бойцов в зоне специальной военной операции - моральный ориентир для всех работников сферы государственного управления, подчеркнул Владимир Путин.

«Президент отметил, что перед страной стоят масштабные задачи, решить которые можно, только объединив усилия. Будем работать дальше, двигаясь к поставленной цели», - заверил Олег Мельниченко.

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