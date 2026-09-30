В Пензенском районе к онкологам направили 62 человека

В региональном минздраве подвели итоги акции «Онкопатруль», которая прошла в среду, 30 сентября, в Пензенском районе.

Специалисты областного онкодиспансера, центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели прием совместно с врачами районной больницы имени К. А. Карагизова осмотрели за день 142 человека.

«Почти половина из них - 62 человека - были направлены на углубленное обследование и онкоконсилиум. Этот результат говорит сам за себя. Благодаря «Онкопатрулю» мы получаем возможность выявлять заболевания на той стадии, когда лечение проходит максимально щадяще и эффективно», - отметил главврач медучреждения Илья Панюхин.

Еще более 600 человек прошли скрининговые обследования на «площадках здоровья» в районном Доме культуры и средней школе села Засечного.

Участие в 5 мастер-классах и практических семинарах приняли 15 врачей и 18 работников среднего звена.

Следующий выезд «Онкопатруля» запланирован в Бессоновский район.