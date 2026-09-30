Операторов сети АЗС «Азимут» заподозрили в сговоре

Пензенское УФАС России возбудило дело в отношении операторов региональной сети АЗС «Азимут», усмотрев в их действиях нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 30 сентября.

Управление выявило, что операторы синхронно устанавливали цены на бензин и дизельное топливо и поддерживали их.

«Фактическое поведение хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на АЗС «Азимут», действующих на одном товарном рынке, свидетельствует о достигнутом соглашении между хозяйствующими субъектами», - сделали вывод в УФАС.

Подобная тактика приводит к отсутствию ценовой состязательности на рынке реализации нефтепродуктов, что считается нарушением федерального закона «О защите конкуренции».

Дело находится на рассмотрении.

За участие в картельном сговоре предусмотрена как минимум административная ответственность: для должностных лиц - штраф от 40 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, для юридических - штраф от 3% до 15% выручки или в размере суммы расходов на приобретение товара на рынке, но не менее 100 000 рублей.

В регионе в сеть «Азимут» входят 9 филиалов и заправочных станций - как в Пензе (например, на улицах Гоголя и Аустрина), так и за ее пределами (в Бессоновке, Богословке и пр.). На отдельных точках продают газовое топливо (в частности, «Азимут Про» в Арбекове).