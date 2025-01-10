В Белинский район назначен новый прокурор

10.01.2025 | 21:28

Старший советник юстиции Антон Сергеевич Ямашкин занял пост прокурора Белинского района. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 9 января.

Ямашкин родился в 1984 году в Саранске. С 2009 года по 2016-й он работал в Мордовии, затем был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пензенской области, помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Сердобского района, прокурора Спасского района», - сообщили в прокуратуре региона.

С сентября 2021 года и до нового назначения Антон Ямашкин работал прокурором Кузнецка.

Он женат, воспитывает дочь.