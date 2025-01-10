Сетевое издание|18+|Пятница|10 янв 2025|23:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Белинский район назначен новый прокурор

Печать
Telegram

Старший советник юстиции Антон Сергеевич Ямашкин занял пост прокурора Белинского района. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 9 января.

Ямашкин родился в 1984 году в Саранске. С 2009 года по 2016-й он работал в Мордовии, затем был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пензенской области, помощника, старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Сердобского района, прокурора Спасского района», - сообщили в прокуратуре региона.

С сентября 2021 года и до нового назначения Антон Ямашкин работал прокурором Кузнецка.

Он женат, воспитывает дочь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте