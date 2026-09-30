Срок пуска отопления в Пензе могут пересмотреть

Срок запуска отопления в Пензе будет определен исходя из погодных условий. Об этом сообщил глава города Олег Денисов вечером в среду, 30 сентября.

«Технически старт уже возможен, но в начале следующей недели по прогнозу до +19. Будем ориентироваться на погодные условия. Как только зафиксируем значительное понижение температурного графика, приступим к пуску тепла», - пояснил он.

В первую очередь ресурс начнут подавать в больницы, школы, детские сады и прочие социальные объекты.

На заседании оперативного штаба ресурсники доложили Олегу Денисову о завершении опрессовки завершена и допуске источников теплоснабжения к эксплуатации. Крупные управляющие компании, со своей стороны, отчитались, что многоквартирные дома готовы к отопительному сезону.

Глава города поручил «Пензавтодору» в случае ночных заморозков выставить дежурные бригады для обработки сложных участков (мостов, путепроводов, спусков и подъемов).

Дата предполагаемого старта отопительного сезона стала известна накануне. Как следует из проекта постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу, это 5 октября. Вместе с тем в документе сделана оговорка: сроки могут быть скорректированы.