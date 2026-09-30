В Кузнецке с 7 по 9 октября пройдут учения с запуском сирен

В Кузнецке с 7 по 9 октября пройдут командно‑штабные учения. Об этом предупредили в городской администрации в среду, 30 сентября.

Целью ставится проверка готовности готовность сил и средств городского звена к действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, будет оценена возможность перевода системы ГО на особый режим работы

Соответственно, в указанные дни в Кузнецке будут звучать сирены, по улицам станет ездить спецтехника.

«Убедительно просим вас сохранять спокойствие: эти мероприятия - плановые тренировки, реальной угрозы нет», - обратились к населению городские власти.

О проведении штабной тренировки по всей Пензенской области с 7 по 9 октября стало известно 25 сентября. Распоряжение подписал губернатор 24-го числа. В эти дни состоится комплексная проверка готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения