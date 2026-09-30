За неделю от укусов клещей пострадали еще 173 жителя региона

В Пензенской области за неделю с 24 по 30 сентября зарегистрировали 173 пострадавших от укусов клещей (в предыдущем отчете - 132), в том числе 53 ребенка младше 14 лет (было 55).

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 30-го числа.

Всего с начала сезона активности к медикам с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 3 038 человек, из них 942 - дети.

К 30 сентября на зараженность возбудителями ИКБ в лаборатории исследовали 1 776 клещей, снятых с людей; результаты 422 проб (23,8%) оказались положительными.

По официальным данным, с начала года в Пензенской области зарегистрировали 69 случаев боррелиоза: 47 - в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 4 - в Шемышейском районе, 3 - в Кузнецке, 2 - в Бессоновском районе, по 1 - в Спасском, Городищенском, Пачелмском и Сосновоборском.