Блоки на ул. Кураева не планируют убирать раньше времени

11.02.2025 | 17:16

Блоки, установленные на улице Кураева на время реконструкции дороги у Бакунинского моста, не собираются убирать раньше времени. Об этом во вторник, 11 февраля, заявили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Осенью прошлого года улицу Кураева, где после перераспределения потоков движение стало интенсивнее, для увеличения пропускной способности сделали трехполосной. Там появились новые разметка и знаки, запрещающие остановку (на участке между улицами Кирова и Володарского).

Некоторые горожане усомнились в эффективности принятых мер.

«Когда уберут эти уродующие город блоки? Чего вы добились, перекрыв все парковки там? Там как парковались вдоль дороги, так и паркуются», - поинтересовался подписчик телеграм-канала главы города Олега Денисова.

Представитель управления ЖКХ напомнил, что пластиковые переносные блоки необходимо было установить потому, что водители игнорировали знаки и продолжали ставить машины.

«Вносить какие-либо изменения в настоящее время не планируется. Сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся рейдовые мероприятия для выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Нарушители привлекаются к ответственности», - говорится в ответе.

Реконструкция объектов в районе Бакунинского моста продлится до 2027 года включительно.