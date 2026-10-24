В Пензе хотят организовать фестиваль елок

Общество

В Пензе хотят организовать фестиваль елок
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В Пензе на совещании в городской администрации обсудили организацию фестиваля елок, рассказал в соцсетях глава областного центра Олег Денисов.

Такой фестиваль пройдет впервые. Идея заключается в том, что пензенские предприятия выберут какую-либо городскую ель и украсят ее.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Пензу подготовят к Новому году раньше, чем обычно: областной центр украсят не к 10, а к 1 декабря.

Планируется приобрести на средства туристического налога дополнительные украшения, которые создадут праздничное настроение у горожан.

На портале госзакупок уже появилась информация о монтаже в областном центре 38 светодиодных елочек разной высоты на общую сумму 588 300 рублей. Речь идет о 10 двухметровых, 10 трехметровых и 18 четырехметровых арт-объектах. Подрядчик должен установить их до 1 декабря.

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