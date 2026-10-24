Максимальный срок больничного для ухода за ребенком увеличат

В России срок, предоставляемый в течение года по больничному для ухода за ребенком, увеличат на 30 дней. Соответствующий законопроект утвердило Правительство РФ.

Сейчас работающим родителям по таким больничным предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней в год (срок зависит от заболевания и возраста ребенка). Если малышу требуется больше времени для выздоровления, выплату по временной нетрудоспособности россияне не получают и вынуждены возвращаться к работе.

«Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов. И на этот же срок продлим такую финансовую помощь, что будет для семей дополнительным подспорьем», - отметил премьер-министр Михаил Мишустина на заседании кабмина. Его слова приводит сайт Правительства РФ.

В 2026 году максимальная выплата по больничному составляет 6 827 рублей в день, а минимальная - 890 рублей.

Если человек предыдущие 2 года не работал или имеет общий стаж менее полугода, то пособие рассчитают исходя из МРОТ (27 093 рубля в месяц).