Пензенцы продолжают парковаться на улице Кураева

28.11.2024 | 15:28

В Пензе водители-нарушители, которые привыкли парковаться на улице Кураева, не сдаются. Они по-прежнему игнорируют дорожные знаки и, после того как карманы перегородили блоками, оставляют транспорт на проезжей части.

Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, улицу Кураева решили сделать трехполосной. Там нанесли новую разметку и поставили новые знаки.

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского.

На промежутке между Кирова и Московской преимущество полос решили отдать машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.

Также в этой части улицы Кураева установили знаки «Остановка запрещена», чтобы припаркованные машины не сужали полосы, а въезд в карман и выезд из него не создавали заторы. Водители игнорировали их, и тогда на дороге появились блоки. Теперь нарушители паркуются вдоль них.

На месте стал чаще работать эвакуатор.

Движение по улице Ерик от Злобина до Транспортной закрыли утром 25 ноября из-за реконструкции дороги и путепроводов вблизи Бакунинского моста. Предполагается, что отрезок будет недоступен до 20 мая 2027 года.