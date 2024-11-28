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Из жизни

Пензенцы продолжают парковаться на улице Кураева

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В Пензе водители-нарушители, которые привыкли парковаться на улице Кураева, не сдаются. Они по-прежнему игнорируют дорожные знаки и, после того как карманы перегородили блоками, оставляют транспорт на проезжей части.

Пензенцы продолжают парковаться на улице Кураева

Пензенцы продолжают парковаться на улице Кураева

Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, улицу Кураева решили сделать трехполосной. Там нанесли новую разметку и поставили новые знаки.

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского.

На промежутке между Кирова и Московской преимущество полос решили отдать машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.

Также в этой части улицы Кураева установили знаки «Остановка запрещена», чтобы припаркованные машины не сужали полосы, а въезд в карман и выезд из него не создавали заторы. Водители игнорировали их, и тогда на дороге появились блоки. Теперь нарушители паркуются вдоль них.

Пензенцы продолжают парковаться на улице Кураева

Пензенцы продолжают парковаться на улице Кураева

На месте стал чаще работать эвакуатор.

Движение по улице Ерик от Злобина до Транспортной закрыли утром 25 ноября из-за реконструкции дороги и путепроводов вблизи Бакунинского моста. Предполагается, что отрезок будет недоступен до 20 мая 2027 года.

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