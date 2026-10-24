Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 25 октября

В воскресенье, 25 октября, в Пензенской области прогнозируется малооблачная погода, осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 25-е число температура опустится до -4…+1 градуса. Днем воздух прогреется до +8…+13.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные на погоду в регионе повлияет антициклон, поэтому будет ясно и сухо.

На предстоящей неделе жителей области тоже ждут солнечные и теплые дни. Похолодание прогнозируется ближе к выходным.