Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 25 октября

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 25 октября
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В воскресенье, 25 октября, в Пензенской области прогнозируется малооблачная погода, осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 25-е число температура опустится до -4…+1 градуса. Днем воздух прогреется до +8…+13.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные на погоду в регионе повлияет антициклон, поэтому будет ясно и сухо.

На предстоящей неделе жителей области тоже ждут солнечные и теплые дни. Похолодание прогнозируется ближе к выходным.

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