Дорогу к лагерю «Юность» отремонтируют в 2027 году

Общество

Дорогу к лагерю «Юность» отремонтируют в 2027 году
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Дорогу от шемышейской трассы до детского лагеря «Юность» планируют отремонтировать в первой половине 2027 года, рассказал врио министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Средства на работы уже выделили.

«Там довольно капиталоемкая дорога. По-моему, больше 90 миллионов она стоит», - сообщил Гришаев во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Дорога до «Юности» очень востребована у пензенцев. Она давно находится в плачевном состоянии и требует ремонта.

Однако обновлению препятствовало то, что собственником объекта являлось федеральное государственное учреждение «Саратовмелиоводхоз». К ремонту можно было приступить только после передачи дороги в муниципальную собственность.

В 2023 году администрация Алферьевского сельсовета направила письма о согласовании начала работ по оформлению соответствующих документов.

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