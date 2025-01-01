Мусор, оставшийся после сноса школы № 25, встретил второй Новый год

01.01.2025 | 14:13

На улице Калинина в Пензе, вопреки обещаниям, так и не убрали строительный мусор, оставшийся после сноса школы № 25.

О том, что все по-прежнему на месте, на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» рассказала подписчица Алла Д. «Так там никто и не появился. Им плевать на все», - пожаловалась женщина.

Ей ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Площадка после сноса здания школы будет очищена от строительного материала в весенний период», - сообщил он.

Строительный мусор на улице Калинина встретил уже второй Новый год. Демонтаж здания начался в ноябре 2023 года. В октябре 2024-го горожанка обратила внимание чиновников, что останки строения до сих пор не вывезли. В управлении образования пообещали сделать это в течение октября.

Снесенная школа № 25 была рассчитана на 625 мест. Ее построили в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Зимой и весной 2023-го в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, была назначена экспертиза. 31 мая школу решили ликвидировать.