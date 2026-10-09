В Пензе пересмотрели дату старта отопительного сезона

Общество

В Пензе пересмотрели дату старта отопительного сезона
Печать
Max

Отопительный сезон в Пензе стартует со среды, 14 октября, сообщил глава города Олег Денисов в соцсетях.

«Погода диктует свои правила. Впереди теплые выходные, а в начале следующей недели прогнозируется до +20 градусов», - объяснил он.

Соответствующее постановление, по словам Денисова, уже подписано.

Сначала по традиции подключат социально значимые объекты, после в течение 10 дней батареи нагреются в жилом фонде.

6 октября Олег Денисов сообщал, что подачу тепла начали в отдельно стоящие объекты здравоохранения, чтобы поддерживать оптимальную температуру для лечения пациентов. Что касается школ и детских садов, то ситуацию решили мониторить.

Предполагалось, что отопительный сезон в областном центре стартует 12-го числа.

В 2025 году тепло пустили 25 сентября. Решение о старте было основано не только на текущих температурах, но и на анализе долгосрочных прогнозов синоптиков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
отопление ресурс погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!