10 октября в большинстве районов области пройдет дождь

Общество

10 октября в большинстве районов области пройдет дождь
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10 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +7...+12 градусов, преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +12...+17, в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

К ночи на воскресенье прогнозируется +2...+7 градусов, осадки не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферного фронта.

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