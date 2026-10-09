Прокурор области примет жителей Каменского района

Общество

Прокурор области примет жителей Каменского района
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Во вторник, 13 октября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием в Каменском районе.

Он состоится с 11:00 до 12:00 в помещении прокуратуры (г. Каменка, ул. Центральная, 8а).

Желающие прийти на прием должны предварительно записаться. Для этого до 12 октября включительно нужно позвонить по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (84156) 5-52-14. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед - с 13:00 до 13:45).

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - подчеркнули в региональной прокуратуре.

При посещении надзорного ведомства потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

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