Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 11 октября

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 11 октября
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В воскресенье, 11 октября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется, рассказали в Приволжском УГМС.

В ночь на 11-е число температура опустится до +2…+7 градусов. Днем термометры покажут +12…+17.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в выходные регион окажется под влиянием атмосферного фронта. Затем ожидается приход антициклона, который принесет солнечную погоду и повышение температуры.

Из-за теплых дней в Пензе перенесли старт отопительного сезона на 14 октября.

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