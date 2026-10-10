Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 11 октября

В воскресенье, 11 октября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется, рассказали в Приволжском УГМС.

В ночь на 11-е число температура опустится до +2…+7 градусов. Днем термометры покажут +12…+17.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в выходные регион окажется под влиянием атмосферного фронта. Затем ожидается приход антициклона, который принесет солнечную погоду и повышение температуры.

Из-за теплых дней в Пензе перенесли старт отопительного сезона на 14 октября.