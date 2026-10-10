Назван уникальный для россиян фактор развития близорукости

Каждый третий-четвертый россиян страдает близорукостью. На развитие болезни влияют не только наследственность, длительное зрительное напряжение, но и еще один дополнительный фактор - зима. Такое мнение высказал врач-офтальмолог Сино Гозиев.

«В России дополнительным фактором может быть климат: зимой короткий световой день ограничивает возможности для прогулок, которые помогают предотвратить ухудшение зрения. Важна физическая активность: польза прогулок и спорта связана с тем, что ребенок больше двигается, меньше времени проводит за работой вблизи и получает больше дневного света», - пояснил специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

По словам Гозиева, люди стали меньше гулять на свежем воздухе, в итоге сочетание интенсивной зрительной нагрузки и недостатка уличной активности способствует росту числа случаев миопии.

Ранее пензенский врач-педиатр Оксана Сюндюкова перечислила виды спорта, которые подойдут для детей, страдающих близорукостью, а также для профилактики этого заболевания.

Будет полезна любая активность, при которой требуется перевод взгляда вдаль: плавание, настольный теннис и бадминтон, волейбол, баскетбол, а также скандинавская ходьба на природе, лыжи. Это поможет бороться с прогрессированием миопии и станет хорошей тренировкой для глазных мышц.