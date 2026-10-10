В Пензе завершили осенний этап озеленения

В субботу, 10 октября, в областном центре осенний этап озеленения завершился высадкой деревьев на улице Тернопольской, отчитались в МБУ «Пензавтодор».

Помимо специалистов, в мероприятии приняли участие и активисты.

На Тернопольской появились 34 красных клена. Они пришли на смену аварийным ясеням, которые пришлось ликвидировать.

«Этот завершающий штрих стал важной частью большой работы по преображению Пензы: в течение года мы шаг за шагом делали город уютнее и красивее», - отметили на предприятии.

Осенью в областном центре высадили березы, липы, ели, клены, рябины, сирень, черемуху, можжевельник - всего порядка 3 000 деревьев.

Весной в Пензе появилось более 5 000 кустарников и деревьев. В озеленении Пенза нуждается в том числе и из-за ясеневой златки, погубившей множество растений.