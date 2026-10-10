Жителей Никольска научат поиску людей в лесу

В воскресенье, 18 октября, пензенское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» проведет полевое обучение для новичков в Никольске.

Участники потренируются искать людей в природной среде и научатся уверенно чувствовать себя в лесу с поисковым оборудованием: компасом, туристическим навигатором.

Кроме того, никольчане освоят рацию и навыки ведения радиоэфира при поисково-спасательных работах.

Встреча начнется в 12:00 возле лыжной базы «Белочка». С собой необходимо взять удобную теплую одежду и непромокаемую обувь (часть занятий пройдет в лесу), а также термос с чаем и легкий перекус.

Предварительно требуется зарегистрироваться по ссылке.

«Полученные навыки и знания станут большими помощниками при выполнении задач в природной среде на настоящих поисках», - отметили волонтеры «ЛизаАлерт».