Губернатор: Более 5 000 пензенцев очистили 150 км берегов водоемов

Общество

Губернатор: Более 5 000 пензенцев очистили 150 км берегов водоемов
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В Пензенской области уделяется особое внимание состоянию водоемов. Уже приведены в порядок русло реки Инры в Чемодановке Бессоновского района, пруд у больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе. Теперь специалисты расчищают русло реки Ломовки в Нижнеломовском районе, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор: Более 5 000 пензенцев очистили 150 км берегов водоемов

Запланированный на 2026-й объем работ намерены завершить к ноябрю.

Губернатор: Более 5 000 пензенцев очистили 150 км берегов водоемов

«Очень радует, что ежегодно к акции «Вода России» по уборке берегов присоединяется все больше жителей Пензенской области. За три года в нашем регионе число участников акции выросло в полтора раза, а протяженность убранной береговой линии - в два раза», - отметил в соцсетях глава региона.

Губернатор: Более 5 000 пензенцев очистили 150 км берегов водоемов

На данный момент в рамках акции «Вода России» провели более 170 мероприятий, участниками которых стали свыше 5 000 человек. Они очистили 150 км берегов водных объектов. Вывезено более 400 куб. м мусора.

Губернатор: Более 5 000 пензенцев очистили 150 км берегов водоемов

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