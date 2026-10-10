На реконструкции путепровода в районе ул. Ерик трудятся 30 человек

Общество

На реконструкции путепровода в районе ул. Ерик трудятся 30 человек
Печать
Max

В Пензе на реконструкции путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка трудятся 30 человек. Задействовано 3 единицы техники, рассказали в областном минстрое.

Объект включает однопутный и пятипутный путепроводы, а также дорогу под ними.

На пятипутном подрядчик реконструирует 3 железнодорожных пути. Разборку одного из них уже закончили, сейчас специалисты демонтируют временный путь, который был необходим для строительства однопутного путепровода.

На реконструкции путепровода в районе ул. Ерик трудятся 30 человек

Туннель под однопутным путепроводом расширили до 4 полос (было 2). Его высоту хотят увеличить до 4,5 м для проезда крупногабаритной техники при реконструкции самой дороги.

Габариты пятипутного путепровода увеличат аналогично.

В министерстве подчеркнули, что ход работ постоянно контролируется, на объекте регулярно проводятся совещания, на которых обсуждают этапы реконструкции.

Работы начались в 2024 году. Предполагается, что обновленный путепровод сдадут в 2027-м.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ерик реконструкция строительство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!