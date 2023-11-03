В Пензе демонтируют здание бывшей школы № 25

03.11.2023 | 13:44

В Пензе начался демонтаж бывшей школы № 25 на улице Калинина. На ее месте будет построено новое здание.

Об этом сообщили в городском управлении образования.

Школа на 625 мест построена в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Здание решили обследовать, и 1 сентября ученики пошли в другие школы - № 28 и 32.

Здание планировали ремонтировать до конца года, но уже в октябре министр образования Алексей Комаров заявил, что работы завершены. Со второй четверти дети вернулись в свои классы, однако ненадолго. Зимой и весной в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, была назначена экспертиза.

А 31 мая было подписано постановление о ликвидации школы № 25 имени В. П. Квышко. По заключению экспертов проектной организации, дальнейшая эксплуатация здания стала невозможной. Капитальному ремонту оно также не подлежало.

Сейчас работники подрядной организации уже демонтировали входные группы и окна, разобрали внутреннюю отделку.

Планируется, что в 2024 году начнется разработка проектно-сметной документации на возведение нового здания общеобразовательного заведения на месте бывшей школы № 25. После проведения ее экспертизы должно быть принято решение о включении строительства в федеральную программу.