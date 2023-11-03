Сетевое издание|18+|Пятница|3 ноя 2023|14:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе демонтируют здание бывшей школы № 25

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе начался демонтаж бывшей школы № 25 на улице Калинина. На ее месте будет построено новое здание.

Об этом сообщили в городском управлении образования.

Школа на 625 мест построена в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Здание решили обследовать, и 1 сентября ученики пошли в другие школы - № 28 и 32.

Здание планировали ремонтировать до конца года, но уже в октябре министр образования Алексей Комаров заявил, что работы завершены. Со второй четверти дети вернулись в свои классы, однако ненадолго. Зимой и весной в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, была назначена экспертиза.

А 31 мая было подписано постановление о ликвидации школы № 25 имени В. П. Квышко. По заключению экспертов проектной организации, дальнейшая эксплуатация здания стала невозможной. Капитальному ремонту оно также не подлежало.

Сейчас работники подрядной организации уже демонтировали входные группы и окна, разобрали внутреннюю отделку.

Планируется, что в 2024 году начнется разработка проектно-сметной документации на возведение нового здания общеобразовательного заведения на месте бывшей школы № 25. После проведения ее экспертизы должно быть принято решение о включении строительства в федеральную программу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото www.guoedu.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте