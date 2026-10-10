В Заречном объяснили отмену рейса до аграрного университета

Общество

В Заречном объяснили отмену рейса до аграрного университета
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В Заречном директор АО «Автотранс» Владимир Аброськин объяснил, почему с конца сентября отменен вечерний рейс автобуса № 104 (из Заречного - в 16:55, от аграрного университета - в 17:25). Маршрут востребован у студентов.

Аброськин отметил, что рейсы выполняются уже полтора года. В вечернее время автобусы перевезли порядка 60 человек.

«Максимум могло сесть 5 пассажиров, которые не являлись студентами, и автобус фактически отправлялся от ПГАУ почти полностью пустым. Для понимания: утром и днем на обратном пути мы перевозим около сорока учащихся и преподавателей», - цитирует директора предприятия портал «Город Z».

Решение отменить вечерний рейс приняли на уровне регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Аброськин пообещал, что в остальном расписание маршрута № 104 останется прежним.

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