Забор у памятника Первопоселенцу готов почти наполовину

24.10.2024 | 17:00

В Пензе продолжается благоустройство территории у памятника Первопоселенцу на улице Кирова, которое проводится за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.

По данным на четверг, 24 октября, ограждение общей протяженностью около 100 метров готово почти наполовину.

«Продолжается демонтаж старых секций. На уже установленных конструкциях начали закреплять чугунные гербы, приведенные в порядок специалистами подрядной организации. Всего их будет 15», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Уже появилась архитектурная подсветка - за нее отвечают 4 светодиодных светильника. Также установят лавочки, урны, информационные стенды и 2 пятирожковых фонаря. Гранитные блоки под опоры освещения уже на месте, сами фонари привезут на следующей неделе.

Приводится в порядок и основание скульптурной композиции, прилегающий к объекту тротуар вымостят плиткой.