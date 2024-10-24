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Культура

Забор у памятника Первопоселенцу готов почти наполовину

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В Пензе продолжается благоустройство территории у памятника Первопоселенцу на улице Кирова, которое проводится за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.

Забор у памятника Первопоселенцу готов почти наполовину

По данным на четверг, 24 октября, ограждение общей протяженностью около 100 метров готово почти наполовину.

Забор у памятника Первопоселенцу готов почти наполовину

«Продолжается демонтаж старых секций. На уже установленных конструкциях начали закреплять чугунные гербы, приведенные в порядок специалистами подрядной организации. Всего их будет 15», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Забор у памятника Первопоселенцу готов почти наполовину

Уже появилась архитектурная подсветка - за нее отвечают 4 светодиодных светильника. Также установят лавочки, урны, информационные стенды и 2 пятирожковых фонаря. Гранитные блоки под опоры освещения уже на месте, сами фонари привезут на следующей неделе.

Забор у памятника Первопоселенцу готов почти наполовину

Приводится в порядок и основание скульптурной композиции, прилегающий к объекту тротуар вымостят плиткой.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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