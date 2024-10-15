У памятника Первопоселенцу заработала новая подсветка

15.10.2024 | 19:06

С вечера понедельника, 14 октября, в Пензе заработала новая подсветка памятника Первопоселенцу. Теперь она ежедневно будет включаться одновременно с уличным освещением. Об этом глава города Александр Басенко сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Подрядчик установил 2 опоры с декоративными кронштейнами. На каждой - по 2 светодиодных светильника. Цветовая температура приближена к естественному солнечному свету, чтобы лучше осветить объект и подчеркнуть форму скульптурной композиции», - отметил чиновник.

Также у памятника появятся 2 5-рожковых светильника, 2 информационных стенда, лавочки и урны. На территории объекта уже установили новое ограждение.

До того как зону возле достопримечательности начали благоустраивать, композиция подсвечивалась 4 прожекторами. Их установили в 2022 году после жалоб горожан на сумрак, которым долгое время была окружена фигура первопоселенца.

Они заявили тогда, что это несправедливо по отношению к архитектурно-историческому объекту, который вечерами теряется из виду во мраке, хотя напротив - ярко освещенные Оборонительный вал и Спасский кафедральный собор.