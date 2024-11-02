У памятника Первопоселенцу появились скамейки, урны и фонари

На улице Кирова в Пензе практически окончено преображение территории у памятника Первопоселенцу. Там появились 4 скамейки, столько же урн, 2 пятирожковых фонаря и 2 информационных стенда.
Ранее смонтировали архитектурную подсветку - за нее отвечают 4 светодиодных светильника.
Забор общей протяженностью около 100 метров заменили, на нем закрепили 15 отреставрированных чугунных гербов города.
Кроме того, привели в порядок основание скульптурной композиции, а прилегающий к объекту тротуар вымостили плиткой.
Ранее сообщалось, что реконструкция территории у памятника Первопоселенцу проводится за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.
Также ремонтируется лестница, ведущая с улицы Кирова к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Работы должны быть окончены до середины ноября.
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