В Пензе завершается ремонт лестницы у памятника Первопоселенцу

21.11.2024 | 19:33

В Пензе подходит к завершению ремонт лестницы, ведущей от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю.

«Рабочие выполнили укладку песчаного основания, а также забетонировали ступени и уложили плитку. На очереди - установка ограждения и перил», - сообщили в четверг, 21 ноября, в городском управлении ЖКХ.

К ремонту лестничного марша приступили в начале октября, спуск сразу же перекрыли, рядом вывесили схему временного прохода: попасть на территорию монастыря стало возможно только со стороны улицы Салтыкова-Щедрина. Завершить работы планировали до середины ноября.

Ширина ступеней - 1,3 метра, протяженность нового металлического ограждения с поручнями составит 180 погонных метров, его оценили в 2 млн 389 тыс. 844 рубля.

Горожане много лет просили привести спуск в порядок, но жалобы игнорировались. В 2023 году капитальный ремонт марша оценили в 120 млн рублей. Таких денег в казне не нашли, признав объем непосильным.

Когда в 2024-м из столицы была получена крупная сумма на благоустройство территории у памятника Первопоселенцу, решили за счет муниципального бюджета обновить и печально известную лестницу. Управление ЖКХ оценило ремонт в 5 млн 400 тысяч 71 рубль.