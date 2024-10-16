Ремонт лестницы с улицы Кирова к монастырю оценили в 5,4 млн

16.10.2024 | 13:13

Подрядчик, который отремонтировал бы полуразрушенную лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю, от ул. Кирова до ул. Салтыкова-Щедрина, пока не найден.

Городское управление ЖКХ предложило выполнить работы за 5 млн 400 тысяч 71 рубль. Ни одной заявки от желающих не поступило. Итоги процедуры подвели во вторник, 15 октября.

Между тем 16-го числа представитель УЖКХ в комментариях в Telegram-канале главы Пензы Александра Басенко заявил, что на объекте уже выполнен демонтаж, весь процесс должен завершиться в ноябре.

В 2023 году капитальный ремонт лестничного спуска оценили в 120 млн рублей. Таких денег в бюджете не нашли, признав объем непосильным.

Когда в 2024-м из федеральной казны была получена крупная сумма на приведение в порядок территории у памятника Первопоселенцу, решили за счет муниципального бюджета обновить и печально известную лестницу. Правда, пока запланировали только текущий ремонт.

4 октября стало известно, что лестницу перекрыли. Рядом установили штендер со схемой временного прохода: попасть на территорию монастыря теперь можно только со стороны улицы Салтыкова-Щедрина.