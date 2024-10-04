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Общество

В Пензе перекрыли лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю

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У памятника Первопоселенцу в Пензе продолжаются работы по реконструкции и благоустройству. Они затронули и расположенную рядом полуразрушенную лестницу, ведущую к Спасо-Преображенскому монастырю. Ее перекрыли.

В Пензе перекрыли лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю

Рядом установили штендер со схемой временного прохода: попасть на территорию монастыря теперь можно только со стороны улицы Салтыкова-Щедрина.

В Пензе перекрыли лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю

О необходимости ремонта лестницы пензенцы говорили не раз. В августе 2019 года гости города не рискнули спуститься к храму из-за ее состояния. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, ступени обледенели настолько, что стали вдвойне опасными.

В Пензе перекрыли лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю

В 2023 году капитальный ремонт объекта оценили в 120 млн рублей. Таких денег в бюджете не нашли, признав объем непосильным.

В Пензе перекрыли лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю

Когда из федеральной казны была получена крупная сумма на приведение в порядок территории у памятника Первопоселенцу, решили за счет муниципального бюджета обновить и печально известную лестницу. Правда, пока проведут только текущий ремонт.

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