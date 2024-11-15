Новое ограждение лестницы на ул. Кирова оценили в 2,3 млн

15.11.2024 | 12:46

За ремонт ограждения лестничного марша, ведущего от улицы Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю на Салтыкова-Щедрина, готовы заплатить 2 млн 389 тыс. 844 рубля.

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ. В настоящее время идет прием заявок на выполнение работ от потенциальных подрядчиков.

Металлические ограждения с поручнями общей протяженностью 180 погонных метров необходимо установить до 6 декабря.

К ремонту самой лестницы приступили в начале октября, спуск сразу же перекрыли, рядом вывесили схему временного прохода: попасть на территорию монастыря стало возможно только со стороны улицы Салтыкова-Щедрина.

Специалисты обустроили песчаное покрытие и опалубку, сварили арматурную сетку, залили поверхность бетоном и приступили к монтажу монолитных ступеней. Ширина новой лестницы - 1,3 м. Завершить работы планировали до середины ноября.

Горожане много лет просили привести спуск в порядок, но жалобы игнорировались. В 2023 году капитальный ремонт марша оценили в 120 млн рублей. Таких денег в казне не нашли, признав объем непосильным.

Когда в 2024-м из столицы была получена крупная сумма на благоустройство территории у памятника Первопоселенцу, решили за счет муниципального бюджета обновить и печально известную лестницу. Управление ЖКХ оценило ремонт в 5 млн 400 тысяч 71 рубль.