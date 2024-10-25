Модульные укрытия в Пензе приходится отмывать ежедневно

25.10.2024 | 18:29

Модульные укрытия, установленные в областном центре, портят ежедневно, сообщили в МБУ «Пензавтодор» в пятницу, 25 октября.

«В укрытиях мы убираемся каждый день: ликвидируем надписи, оставленный прохожими мусор», - процитировала пресс-служба мэрии мастера Ленинского участка Елену Барановскую.

Главный специалист управления по делам ГОЧС Алексей Коробов подчеркнул, что укрытия предназначены для защиты людей в случае применения беспилотников. «Использование данных конструкций в других целях не предусмотрено. Убедительно просим жителей не портить имущество города», - обратился чиновник к горожанам.

В сентябре в Пензе установили 5 модульных укрытий. Они находятся на Юбилейной площади, у «Ростка» на набережной, в районе Фонтанной площади, в парке Белинского (у входа с улицы Карла Маркса) и около остановки «Центральный рынок».

Каждое сооружение вмещает 10 человек.