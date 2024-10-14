14.10.2024 | 09:50

Пензенцы разрисовали и замусорили модульные укрытия, установленные в городе на случай атаки БПЛА. Последствия вандализма в субботу, 12 октября, устраняли сотрудники МБУ «Пензавтодор». Об этом рассказали в мэрии.

Конструкции вмещают 10 человек, внутри находятся памятки с телефонами экстренных служб. Укрытия предназначены для того, чтобы в критический момент защитить людей, однако несознательные горожане решили превратить сооружения в места для «творчества» и складывания отходов.

Специалистам пришлось отмывать полы и стены укрытий, закрашивать многочисленные надписи и собирать мусор.

В очередной раз горожан просят относиться бережно в городскому имуществу.

«В случае угрозы объекты должны находиться в надлежащем состоянии. При обнаружении внутри каких-либо опасных на вид предметов сообщайте в соответствующие службы», - отметил первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.